Un’indagine ha rivelato che la perizia medica presentata da un referente politico-mafioso legato alla rete dei Senese era stata falsificata. A seguito di questa scoperta, si è deciso di coinvolgere un cardiologo per esaminare i documenti e verificare la loro autenticità. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività illegali legate alla criminalità organizzata, dove le false certificazioni mediche sono state usate per ottenere vantaggi in ambito giudiziario o sanitario. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli della vicenda.

La politica ce l’ha in testa, ogni sua scelta criminale è declinata in questo senso. Che sia da trovare agganci nel cerchio magico di Fratelli d’Italia, fino al soglio della Presidenza del consiglio, o che sia dove stabilire la residenza per svernare ormai da oltre un anno ai domiciliari nella casa di una nota politica di centrodestra, sia, infine, che ci sia da scegliere l’avvocato, di destra dichiarato, di quella destra milanese che ogni anno onora con il “presente” la morte di Sergio Ramelli, strizzando l’occhio prima alla Lega e poi a FdI. Giancarlo Vestiti, nato a Benevento nel 1968, è così. La sua figura lo impone. Lui raccordo del clan Senese in terra lombarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hydra, la perizia medica “tarocca” del referente politico-mafioso dei Senese. “Ora interviene il nostro cardiologo”

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