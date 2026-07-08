Dafne Corvino compie 18 anni. La festa si svolge con amici e famiglia, che le rivolgono gli auguri. La ragazza è la figlia di una dirigente pubblica. La giornata segna il passaggio all’età adulta.

Un giorno speciale, di quelli che segnano il passaggio all’età adulta. Dafne Corvino celebra oggi il traguardo dei suoi 18 anni, circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di quanti le vogliono bene. Figlia di Michela Guarino, dirigente pubblica di riconosciuta competenza e recentemente nominata direttrice dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro, e del papà, Dafne raggiunge una tappa importante della propria vita, ricca di emozioni, sogni e nuove responsabilità. La carriera della madre rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità giuglianese e testimonia un percorso costruito con impegno, professionalità e senso delle istituzioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Dafne Corvino festeggia i 18 anni: gli auguri alla figlia della dirigente pubblica Michela Guarino

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