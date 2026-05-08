Papa Leone festeggia il primo anno di pontificato gli auguri di Morrone e della chiesa calabrese

A un anno dalla cerimonia di elezione avvenuta l’8 maggio, la chiesa calabrese celebra il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In questa occasione, sono arrivati gli auguri ufficiali da parte di Morrone e di rappresentanti della diocesi calabrese, che si sono uniti nel ringraziare per il momento storico e per il sostegno ricevuto durante questo primo anno di leadership spirituale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A un anno esatto dalla fumata bianca dell'8 maggio, la chiesa calabrese rende grazie al Signore per il dono dell'elezione di Papa Leone XIV e per il primo anno del suo ministero petrino. Monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria e presidente della Cec, a nome dei.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Papa Leone XIV incontra i leader mondiali dopo la Messa di Inizio Pontificato | HIGHLIGHTS Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei per il primo anno di pontificato: "Non ci rassegniamo alla guerra"Papa Leone XIV ha scelto il Santuario di Pompei per celebrare il primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l'8 maggio 2025. Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli nel giorno del primo anno di pontificato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone festeggia il suo anno di pontificato con la visita a Napoli e Pompei; Papa Leone festeggia un anno di pontificato a Pompei e Napoli - diretta; La forza della mitezza – il primo anno di Papa Leone –. Si è sciolto il sangue di San Gennaro poco prima che Papa Leone XIV arrivasse al Duomo di NapoliIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro ... fanpage.it Papa Leone XIV a Napoli, il cardinale Battaglia nel Duomo: «La città non può fermarsi alla devozione: è chiamata alla responsabilità»Papa Leone XIV è nel Duomo di Napoli. Ad accoglierlo, il cardinale Battaglia. «Santo Padre, - ha iniziato don Mimmo - benvenuto nella Cattedrale di Napoli. Siamo davvero felici ... ilmattino.it Papa Leone XIV arriva in Piazza del Plebiscito, il saluto ai fedeli in Papa Mobile: «Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia» - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com