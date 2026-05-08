David Attenborough compie 100 anni Alla voce narrante della natura anche gli auguri di re Carlo

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il naturalista e documentarista britannico compie oggi 100 anni. La sua voce narrante accompagna da decenni le immagini della natura e della fauna, rendendolo una figura nota in tutto il mondo. In occasione del suo compleanno, anche il sovrano ha inviato gli auguri. La sua lunga carriera ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sulla conservazione del pianeta.

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Londra, 8 maggio 2026 – Tanti auguri  David Attenborough. Il naturalista e documentarista britannico  festeggia oggi i cento anni e resta una delle figure più amate e riconosciute della divulgazione scientifica. La sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori alla scoperta di foreste tropicali, oceani, deserti e specie animali rare, trasformando il documentario naturalistico in un racconto emozionale e spettacolare. Dai primi programmi in bianco e nero fino alle recenti denunce sul cambiamento climatico, Attenborough ha attraversato la storia della televisione e quella del pianeta, diventando il simbolo di un modo di osservare la natura fatto di meraviglia, rigore scientifico e responsabilità collettiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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1 Hour of Magnificent Moments Narrated by Sir David Attenborough | BBC Earth

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