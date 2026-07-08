È stata presentata la Dacia Striker, un modello che combina caratteristiche di wagon, SUV e berlina rialzata. La vettura si distingue per il suo design che mira a occupare una nicchia di mercato ancora scoperta, offrendo spazio e versatilità. Sono state pubblicate diverse foto che mostrano gli interni e gli esterni del veicolo. La produzione e la commercializzazione del modello sono in fase di avvio.

‹ › 1 6 dacia striker. ‹ › 2 6 dacia striker. ‹ › 3 6 dacia striker. ‹ › 4 6 dacia striker. ‹ › 5 6 dacia striker. ‹ › 6 6 dacia striker. La nuova Dacia Striker nasce con un obiettivo abbastanza chiaro: occupare quello spazio tra suv, station wagon e berlina rialzata, che negli ultimi anni molti marchi hanno un po’ lasciato scoperto. Attenzione però: non è una Duster allungata, non è una Bigster più bassa e non è nemmeno una classica familiare, ma piuttosto una crossover di segmento C pensato per chi cerca un’auto spaziosa, robusta nell’aspetto, ma meno ingombrante visivamente rispetto a tanti modelli tradizionali. La Striker è lunga 4,62 metri, ma resta alta solo 1,53 metri, con un’altezza da terra di 20 cm, un valore utile quando si affrontano strade leggermente sterrate, rampe ripide, neve o fondi rovinati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Striker, il debutto. Spazio da wagon e anima da sport utility – FOTO

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