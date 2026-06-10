Nuova Dacia Trakker | come potrebbe essere un nuovo crossover estremo?

Notizia in breve

Una nuova versione del Dacia Trakker è stata ipotizzata come un possibile crossover estremo. L’idea prevede un veicolo con caratteristiche da fuoristrada potenziate, dotato di elementi robusti e dettagli che richiamano il modello originale. Non ci sono ancora conferme ufficiali, né dettagli tecnici o di design, ma l’ipotesi ha suscitato interesse tra gli appassionati di veicoli da off-road. La proposta si basa su immagini e concept non ufficiali, senza annunci formali da parte del marchio.