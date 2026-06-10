Nuova Dacia Trakker | come potrebbe essere un nuovo crossover estremo?

Da ilgiornaledigitale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova versione del Dacia Trakker è stata ipotizzata come un possibile crossover estremo. L’idea prevede un veicolo con caratteristiche da fuoristrada potenziate, dotato di elementi robusti e dettagli che richiamano il modello originale. Non ci sono ancora conferme ufficiali, né dettagli tecnici o di design, ma l’ipotesi ha suscitato interesse tra gli appassionati di veicoli da off-road. La proposta si basa su immagini e concept non ufficiali, senza annunci formali da parte del marchio.

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L’idea di un ipotetico Dacia Trakker è estremamente affascinante. Se Dacia decidesse di lanciare un mini SUV con reali capacità da fuoristrada, andrebbe a riempire un vuoto di mercato enorme, posizionandosi come una sorta di erede spirituale (ma molto più economica) del leggendario Suzuki Jimny o della vecchia Fiat Panda 4×4. Sfruttando l’attuale filosofia di design del marchio (quella inaugurata con il Duster e il Bigster), un “Trakker” potrebbe essere configurato combinando massima praticità, costi contenuti e doti fuoristradali reali. Come potrebbe essere: Estetica e Dimensioni. Per essere un vero “mini SUV” agile sui sentieri e facile da parcheggiare in città, le dimensioni dovrebbero essere molto compatte, posizionandosi al di sotto del Duster. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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