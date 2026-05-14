Balletto a sorpresa di Sal Da Vinci nella metro viennese | il video conquista il web diventando subito virale
Un video che mostra un balletto improvvisato di Sal Da Vinci nella metropolitana di Vienna ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale. L’evento si è verificato in un momento inaspettato e ha attirato l’attenzione degli utenti online. Nel frattempo, l’Eurovision Song Contest 2026 si sta svolgendo nella stessa città, attirando numerosi partecipanti e pubblico.
L’Eurovision Song Contest 2026 si sta rivelando un palcoscenico perfetto per Sal Da Vinci, ma non solo per quello che accade sotto i riflettori della Wiener Stadthalle. Il cantante napoletano, già qualificato per la finale di sabato, ha infatti conquistato il web con un momento del tutto inaspettato: un balletto improvvisato all’interno di una stazione della metropolitana di Vienna che è diventato virale in poche ore. Le immagini, che stanno circolando su TikTok, Instagram e altre piattaforme social, mostrano Sal Da Vinci che si esibisce spontaneamente in un contesto quotidiano, lontano dai riflettori del palco ufficiale ma ancora immerso nell’energia del suo brano “ Per sempre sì “.🔗 Leggi su Screenworld.it
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