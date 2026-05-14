Un video che mostra un balletto improvvisato di Sal Da Vinci nella metropolitana di Vienna ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale. L’evento si è verificato in un momento inaspettato e ha attirato l’attenzione degli utenti online. Nel frattempo, l’Eurovision Song Contest 2026 si sta svolgendo nella stessa città, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

L’Eurovision Song Contest 2026 si sta rivelando un palcoscenico perfetto per Sal Da Vinci, ma non solo per quello che accade sotto i riflettori della Wiener Stadthalle. Il cantante napoletano, già qualificato per la finale di sabato, ha infatti conquistato il web con un momento del tutto inaspettato: un balletto improvvisato all’interno di una stazione della metropolitana di Vienna che è diventato virale in poche ore. Le immagini, che stanno circolando su TikTok, Instagram e altre piattaforme social, mostrano Sal Da Vinci che si esibisce spontaneamente in un contesto quotidiano, lontano dai riflettori del palco ufficiale ma ancora immerso nell’energia del suo brano “ Per sempre sì “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Balletto a sorpresa di Sal Da Vinci nella metro viennese: il video conquista il web diventando subito virale

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