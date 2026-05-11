Ragazzo di 15 anni viene travolto da un'auto a San Giovanni Bianco mentre torna a casa | è grave
Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a San Giovanni Bianco, nel Bergamasco, sabato 9 maggio. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e il giovane è stato soccorso sul posto. Le condizioni del ragazzo sono risultate gravi, e attualmente si trova sotto cure mediche in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.
Un 15enne è stato investito da un'auto sabato 9 maggio mentre attraversava la strada a San Giovanni Bianco (Bergamo). Il ragazzo è ricoverato con prognosi riservata, ma non avrebbe mai perso conoscenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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