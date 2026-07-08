Da Aldair a Pablo Trincia | i documentari della nuova stagione Sky e NOW

Nella nuova stagione di Sky e NOW arrivano documentari su Aldair, Andreotti, Pablo Trincia, Marco Pantani e Becoming Led Zeppelin. La programmazione include produzioni che approfondiscono figure storiche, sportive e musicali, con un focus su storie di vita e eventi significativi. La selezione comprende anche lavori di inchiesta e analisi di temi sociali e culturali. La proposta factual si rivolge a un pubblico interessato a contenuti documentaristici di approfondimento e intrattenimento.

Aldair, Andreotti, Pablo Trincia, Marco Pantani e Becoming Led Zeppelin guidano la nuova offerta factual di Sky e NOW. L'offerta factual di Sky e in streaming su NOW per la stagione 2026-2027 propone un viaggio attraverso sport, storia, cronaca, arte, musica, natura, scienza e grandi racconti contemporanei, con una ricca selezione di documentari e docuserie capaci di unire approfondimento, emozione e qualità produttiva. Su Sky. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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