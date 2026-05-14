Pablo Trincia ospita Stefano Nazzi | viaggio nei grandi casi della cronaca italiana

Pablo Trincia e Stefano Nazzi, due tra le figure più conosciute nel settore del true crime italiano, si sono trovati per la prima volta insieme davanti ai microfoni in occasione di una puntata speciale del loro video-podcast. Durante l'episodio, i due hanno affrontato alcuni dei principali casi di cronaca nera che hanno coinvolto l’Italia, offrendo un confronto diretto e approfondito sui fatti e sui dettagli delle vicende più discusse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un confronto sul crime. Per la prima volta Pablo Trincia e Stefano Nazzi, tra le voci più autorevoli del true crime italiano, si ritrovano insieme davanti ai microfoni per una puntata speciale del video-podcast Un avvertimento prima di iniziare. Un confronto che attraversa metodo giornalistico, responsabilità narrativa e alcuni dei casi di cronaca nera che hanno segnato il Paese negli ultimi decenni. Al centro dell’episodio c’è il delitto di Desirée Piovanelli, la quattordicenne uccisa nel 2002 a Leno, nel Bresciano. Un caso brutale: tre minorenni e un adulto, incapaci di accettare il rifiuto della ragazza, la attirano in una cascina abbandonata con un pretesto, tentano di violentarla e poi la uccidono con 33 coltellate.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pablo Trincia ospita Stefano Nazzi: viaggio nei grandi casi della cronaca italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parole, suoni e immagini per raccontare storie di cronaca: sul palco delle Muse Stefano Nazzi porta "Indagini 2026"I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del... Pablo Trincia all'Augusteo con "L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo"Arriva all'Augusteo il primo aprile uno dei casi teatrali più sorprendenti della stagione 2025–2026: “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” di... Si parla di: Un avvertimento prima di iniziare, puntata speciale: Pablo Trincia incontra Stefano Nazzi. Pablo Trincia ospita Stefano Nazzi: viaggio nei grandi casi della cronaca italianaPer la prima volta Pablo Trincia e Stefano Nazzi, tra le voci più autorevoli del true crime italiano, si ritrovano insieme davanti ai ... 361magazine.com Pablo Trincia incontra Stefano Nazzi, l'episodio speciale del video podcastPI due maestri del true crime italiano insieme in un video-podcast per presentare i casi al centro della nuova docuserie Sky Crime Nazzi racconta ... tg24.sky.it