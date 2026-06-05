Da Ambra Angiolini a Pablo Trincia | Pieno di spettacoli a Cervia con Il Trebbo in musica

Parole, parole, parole. ma non soltanto parole. Ci vogliono tanta musica e tutto l’incanto delle notti d’estate per la settima edizione de Il Trebbo in musica, la speciale rassegna che Ravenna Festival ha creato ad hoc per Cervia-Milano Marittima e si rinnova in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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