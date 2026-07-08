Negli anni ’90, una donna, allora giovane, arrivò in redazione. Era Mity Simonetto, che lavorava come curatrice d’immagine di un noto politico. Fino a quel momento, era conosciuta come figlia di una ballerina e aveva un ruolo nell’ufficio stampa di una grande azienda di media. La sua attività riguardava principalmente programmi televisivi come Italia 1 e ‘Buona domenica’.

Era l’inizio degli anni ‘90 quando vidi arrivare in redazione Mity Simonetto, che fino ad allora conoscevo perché faceva parte dell’ufficio stampa di quella che ancora si chiamava Fininvest, se non ricordo male si occupava di Italia 1 e forse di ‘Buona domenica’. Era una signora elegante e discreta, di classe, che si distingueva subito per il portamento signorile. Mi chiese se poteva visionare le foto di Silvio Berlusconi che avevamo in archivio al Giorno. Non sapevo ancora che il Cavaliere – che fino ad allora avevo conosciuto solo come patron televisivo – aveva in animo di entrare in politica, perciò rimasi sorpreso. Passai la richiesta ai superiori e non ci pensai più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Curatrice d’immagine di Berlusconi. Mity, figlia discreta di una ballerina volle legare la sua vita al Cavaliere

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