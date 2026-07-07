Mity Simonetto morta la storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi

Da milano.repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mity Simonetto, nota come consulente d’immagine di Silvio Berlusconi, è deceduta. Ha collaborato con l’ex premier per circa vent’anni, gestendo le sue apparizioni pubbliche e televisive. Simonetto aveva iniziato a lavorare in Mediaset nel 1982, contribuendo alla sua presenza mediatica. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

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E’ stata al fianco del Cavaliere per vent’anni, curandone le apparizioni in pubblico e in tv. Era entrata a Mediaset nel 1982. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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