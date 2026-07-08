Nel quartiere di Croce sono iniziati lavori di rigenerazione urbana. L’intervento mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e a riqualificare l’area. Il progetto si inserisce in un contesto di sfida climatica e di sostenibilità ambientale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle risorse impiegate. La riqualificazione riguarda principalmente spazi pubblici e infrastrutture locali.

"Rigenerazione urbana non significa solo riqualificare un’area: vuol dire migliorare la qualità della vita delle persone e rendere le nostre città più capaci di affrontare le sfide del cambiamento climatico", così Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha salutato l’inaugurazione ieri pomeriggio del nuovo parco dell’ex galoppatoio a Casalecchio. Un intervento di circa due milioni di euro con cui sono stati riqualificati il verde pubblico, i percorsi e gli spazi urbani del Quartiere Croce. "Questo progetto non è solo un intervento di restyling – gli ha fatto eco Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio – ma una visione strategica che risponde alle sfide dei cambiamenti climatici attraverso soluzioni come i rain garden e la mobilità dolce che garantisce una maggiore accessibilità a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croce, il quartiere rinasce: "Sfida climatica continua"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukaku rinasce al Mondiale, per il Napoli croce e deliziaUn calciatore ha segnato un gol decisivo in occasione di una partita mondiale, contribuendo alla vittoria della sua nazionale.

"Garibaldi rinasce": via alla presentazione di progetti culturali, turistici e sociali per il rilancio del quartiereÈ stato annunciato il progetto “Garibaldi rinasce”, che prevede una serie di iniziative rivolte al quartiere.

Argomenti più discussi: Croce, il quartiere rinasce: Sfida climatica continua; Alba, rinasce il parco di via Aldo Moro: inaugurata l'area verde da 230 mila euro con giochi d'acqua e bee hotel.

Croce, il quartiere rinasce: Sfida climatica continuaEx galoppatoio, il governatore de Pascale e il sindaco Ruggeri all’inaugurazione Parco riqualificato e nuove vie, migliorata la qualità della vita dei cittadini. msn.com

’Nuovo’ quartiere Croce. Restyling da 1,5 milioniMartedì l’inaugurazione degli spazi riqualificati con de Pascale e Ruggeri Una zona dedicata allo sport, percorsi ciclo-pedonali e verde potenziato. msn.com