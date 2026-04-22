Garibaldi rinasce | via alla presentazione di progetti culturali turistici e sociali per il rilancio del quartiere
È stato annunciato il progetto “Garibaldi rinasce”, che prevede una serie di iniziative rivolte al quartiere. Tra le attività programmate ci sono eventi culturali, manifestazioni teatrali, incontri con professionisti e degustazioni enogastronomiche. L’obiettivo è promuovere il rilancio del quartiere attraverso proposte rivolte alla comunità, con l’intento di valorizzare le sue caratteristiche e attrarre visitatori e residenti.
“Garibaldi rinasce” è un progetto nato con l'intento di rivitalizzare e valorizzare il quartiere con una serie di iniziative convegnistiche, culturali, teatrali ed enogastronomiche. Oggi, mercoledì 22 aprile, è stato pubblicato l'avviso pubblico (qui il testo completo) per acquisire progetti.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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