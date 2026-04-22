Garibaldi rinasce | via alla presentazione di progetti culturali turistici e sociali per il rilancio del quartiere

È stato annunciato il progetto “Garibaldi rinasce”, che prevede una serie di iniziative rivolte al quartiere. Tra le attività programmate ci sono eventi culturali, manifestazioni teatrali, incontri con professionisti e degustazioni enogastronomiche. L’obiettivo è promuovere il rilancio del quartiere attraverso proposte rivolte alla comunità, con l’intento di valorizzare le sue caratteristiche e attrarre visitatori e residenti.