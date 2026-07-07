lukaku rinasce al mondiale per il napoli croce e delizia

Un calciatore ha segnato un gol decisivo in occasione di una partita mondiale, contribuendo alla vittoria della sua nazionale. La stessa squadra ha poi ottenuto un risultato positivo in una competizione internazionale, consolidando la propria posizione nel torneo. Il giocatore ha ricevuto riconoscimenti per le sue prestazioni durante la manifestazione. Nel frattempo, un club italiano ha affrontato un procedimento legale riguardante questioni contrattuali e finanziarie. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di eventi sportivi e legali legati al calcio.

Napoli, 7 luglio 2026 - Nonostante la mattinata abbia portato in dote altre notizie di ben altra gravità, come l'iscrizione nel registro degli indagati insieme al figlio Luigi per la bancarotta del Bari, chissà cosa avrà pensato Aurelio De Laurentiis scoprendo che nella notte italiana Romelu Lukaku aveva disputato l'ennesima ottima prova di questo Mondiale, quella buona ad avanzare ai quarti di finale (trovando la Spagna come ostacolo complicatissimo), eliminando i padroni di casa degli Stati Uniti dopo la tempesta, praticamente un uragano, legato alla decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun. Il tutto, specialmente, ricordando come Big Rom si era lasciato con il Napoli a partire dalla primavera in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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