Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha criticato le ordinanze della Provincia di Salerno che vietano il transito di veicoli sopra le cinque tonnellate sulla strada per Ravello e Scala, e sulla Strada Regionale Agerolina. Le restrizioni sono state decise in 24 ore e bloccano le principali vie di accesso a queste località, inclusa quella al Sentiero degli Dei. La decisione rischia di compromettere il turismo e la mobilità nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi esprime fortissima preoccupazione per le due ordinanze della Provincia di Salerno che nel giro di 24 ore hanno interdetto ai mezzi sopra le 5 tonnellate la strada per Ravello e Scala e la Strada Regionale Agerolina, principale accesso ad Agerola e al Sentiero degli Dei. “Se si continua a chiudere le principali direttrici della Costiera ai mezzi pubblici e turistici si mette in ginocchio il territorio. Non si gestisce così la mobilità di una destinazione internazionale”, afferma il presidente Andrea Ferraioli. Per il Distretto serviva una programmazione preventiva e condivisa, non provvedimenti emergenziali adottati senza confronto con Comuni e comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costa d’Amalfi, il Distretto: “Con lo stop ai bus si mette in ginocchio il territorio”

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Tensione ieri ad Amalfi: passeggero molesto sul bus SITA interviene la Municipale

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