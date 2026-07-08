Costa d’Amalfi il Distretto | Con lo stop ai bus si mette in ginocchio il territorio
Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha criticato le ordinanze della Provincia di Salerno che vietano il transito di veicoli sopra le cinque tonnellate sulla strada per Ravello e Scala, e sulla Strada Regionale Agerolina. Le restrizioni sono state decise in 24 ore e bloccano le principali vie di accesso a queste località, inclusa quella al Sentiero degli Dei. La decisione rischia di compromettere il turismo e la mobilità nel territorio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi esprime fortissima preoccupazione per le due ordinanze della Provincia di Salerno che nel giro di 24 ore hanno interdetto ai mezzi sopra le 5 tonnellate la strada per Ravello e Scala e la Strada Regionale Agerolina, principale accesso ad Agerola e al Sentiero degli Dei. “Se si continua a chiudere le principali direttrici della Costiera ai mezzi pubblici e turistici si mette in ginocchio il territorio. Non si gestisce così la mobilità di una destinazione internazionale”, afferma il presidente Andrea Ferraioli. Per il Distretto serviva una programmazione preventiva e condivisa, non provvedimenti emergenziali adottati senza confronto con Comuni e comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Tensione ieri ad Amalfi: passeggero molesto sul bus SITA interviene la Municipale
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