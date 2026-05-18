L’ATP 250 di Ginevra 2026 è iniziato oggi con le prime partite, segnando il ritorno in campo di Taylor Fritz. Dopo un periodo di inattività a causa di un problema al ginocchio, il tennista ha dichiarato che la condizione è migliorata, anche se non conosce ancora come reagirà il suo corpo dopo lo stop. Il torneo si svolge su terra battuta e prevede incontri di singolare e doppio fino alla conclusione prevista in settimana.

L’ATP 250 di Ginevra 2026, partito ufficialmente oggi con le prime sfide, segnerà il ritorno in campo di Taylor Fritz. La prima parte della stagione ha presentato all’americano numerose difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico. Il problema al ginocchio ha costretto lo statunitense a rimanere fermo per circa due mesi, saltando i tornei sulla terra rossa. Adesso l’ex numero quattro del mondo è pronto a tornare a disputare un match nel torneo elvetico, in attesa del Roland Garros, dove spera di essere al 100%. Fritz, come riportato da puntodebreak.com, ha così parlato della sua condizione: “Il mio ginocchio sta molto meglio. Ho fatto molti progressi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taylor Fritz torna in campo a Ginevra: “Il ginocchio sta meglio, non so come risponderà il mio corpo dopo lo stop”

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