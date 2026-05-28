Sciopero a Roma il 29 maggio stop ai mezzi Atac e ai treni | orari garantiti di bus metro e tram

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo sciopero generale nazionale è stato proclamato tra il 28 e il 29 maggio 2026, coinvolgendo anche i mezzi pubblici a Roma. Durante le 24 ore di astensione dal lavoro, i servizi di bus, metro e tram potrebbero subire interruzioni o riduzioni. Sono stati annunciati orari garantiti per alcuni servizi di trasporto pubblico, ma le corse potrebbero essere limitate o sospese in alcune fasce orarie. I dettagli specifici saranno comunicati dalle aziende coinvolte.

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Proclamato lo sciopero generale nazionale tra il 28 e 29 maggio 2026. Coinvolgerà mezzi pubblici anche a Roma. Bus, metro e tram Atac saranno garantiti da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Trenitalia ha una lista di treni garantiti nel Lazio durante lo sciopero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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