Sono stati denunciati due soggetti e sono stati eseguiti numerosi sequestri a Viterbo dalla polizia, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di riciclaggio di autovetture. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, ha coinvolto anche le regioni Piemonte e Campania, dove sono stati recuperati diversi veicoli rubati e restituiti ai proprietari. Il modus operandi dei riciclatori Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività investigative sono iniziate nei primi mesi del 2025, quando la Sezione Polizia Stradale di Viterbo ha avviato controlli mirati presso alcuni autodemolitori della provincia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Così le auto rubate venivano "ripulite" con i documenti dei rottami, due denunciati a Viterbo

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RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE E AFFARI DA MILIONI DI EURO: OTTO MISURE CAUTELARI A CERIGNOLA

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