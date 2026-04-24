Tra Italia e Polonia è stata smantellata una rete criminale coinvolta nella vendita di auto di lusso attraverso frodi bancarie e operazioni di riciclaggio. L’indagine ha portato alla denuncia di nove persone e al sequestro di diciotto veicoli di alta gamma. Le autorità hanno coordinato le operazioni tra i due Paesi per smantellare questa organizzazione criminale che operava nel settore del mercato automobilistico di lusso.

È di 9 soggetti denunciati e 18 autovetture di lusso recuperate il bilancio di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Un’organizzazione criminale, composta da soggetti di etnia rom, è stata smantellata per truffe aggravate, riciclaggio, autoriciclaggio e falsificazione di documenti tra Italia e Polonia. L’indagine, condotta in collaborazione con le autorità polacche, i Carabinieri di Udine e Eurojust, ha permesso di ricostruire un sofisticato sistema di frodi nel settore della compravendita di auto di lusso, con un valore complessivo di circa 800 mila euro recuperati. Le indagini e la collaborazione internazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto la partecipazione di diversi organismi investigativi italiani ed europei.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Asse Italia-Polonia, così venivano vendute auto di lusso con frodi bancarie

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