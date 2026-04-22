I Carabinieri di Laterza hanno scoperto tre veicoli rubati nascosti in un capannone nell’agro locale. L’indagine si è conclusa con la denuncia di due uomini, di 62 e 32 anni, residenti nella zona, ritenuti responsabili del furto dei mezzi. L’operazione si è svolta al termine di un’attività investigativa di polizia, senza ulteriori dettagli sui mezzi o sulle modalità del furto.

Tarantini Time Quotidiano Tre veicoli rubati nascosti in un capannone nell’agro di Laterza: è quanto scoperto dai Carabinieri della locale Stazione al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia di due uomini, di 62 e 32 anni, entrambi del posto. Le indagini, sviluppate attraverso controlli sul territorio e approfondimenti mirati, hanno consentito ai militari di individuare un immobile ritenuto di interesse operativo. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un furgoncino e due autovetture risultati rubati nelle province di Bari e Taranto. Dagli accertamenti è emerso che dai mezzi erano state rimosse le centraline elettroniche, componenti fondamentali per il funzionamento dei veicoli.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Auto rubate in un capannone, due denunciati a Laterza

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