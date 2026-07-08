Da settimane, le proteste xenofobe nel Sudafrica sono tornate a manifestarsi, con scontri tra gruppi locali e immigrati. Negli ultimi giorni, gli episodi di violenza si sono ridotti, ma le tensioni restano alte. Il movimento March and March, attivo contro l’immigrazione, continua a organizzare manifestazioni. La polizia ha effettuato alcuni arresti, ma non sono stati segnalati nuovi episodi di grave violenza. La situazione resta monitorata dalle forze dell’ordine.

Roma, 8 luglio 2026 – Non è finita l’ondata di xenofobia che da mesi ha ripreso ad agitare il Sudafrica ma, almeno negli ultimi giorni, ha perso la sua carica più violenta. Il timore di un’escalation contro gli immigrati da parte delle frange più povere della popolazione sudafricana non si è verificata dopo la scadenza del 30 giugno, la data fissata dall’ultimatum lanciato dal movimento March and March che intimava agli stranieri privi di documenti di lasciare il Sudafrica. Nei giorni successivi si sono svolte oltre un centinaio di marce organizzate dai movimenti anti-immigrati e, tranne in una dozzina di casi segnalati dalla polizia, si sono svolte pacificamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il March and March, il movimento anti immigrati del Sudafrica. Le proteste xenofobe di una guerra tra poveri

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