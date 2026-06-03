La Cina ha effettuato il primo lancio del nuovo vettore Long March 12B, sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation. Il lancio è avvenuto con successo e il razzo è stato utilizzato per il trasporto di satelliti destinati alle costellazioni. Il vettore rappresenta un passo avanti nella capacità di lancio del paese per applicazioni civili e commerciali. La missione si è conclusa senza problemi e il razzo ha raggiunto l’orbita prevista.

La Cina ha effettuato il primo lancio del Long March 12B, nuovo vettore sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation. Il razzo è decollato dal centro di Jiuquan e ha portato in orbita un nuovo gruppo di satelliti della costellazione Spacesail, il progetto cinese per una rete internet satellitare in orbita bassa. Il Long March 12B è oggi il più potente razzo cinese a corpo singolo. Alto circa settantadue metri, utilizza ossigeno liquido e cherosene ed è progettato per trasportare almeno venti tonnellate in orbita bassa. La sua architettura integra dieci motori e sistemi di controllo pensati per aumentare affidabilità e sicurezza del volo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Long March 12B apre una nuova fase nei lanci cinesi per le costellazioni

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