Long March-7 verso l’orbita | Tianzhou-10 porta rifornimenti a Tiangong

Un veicolo cargo è stato lanciato verso la stazione spaziale, portando rifornimenti con il modulo Tianzhou-10. Il trasferimento automatico tra il cargo e la stazione è previsto tramite un sistema di aggancio robotico. Tra i materiali trasportati ci sono strumenti scientifici dedicati allo studio della microgravità, anche se i dettagli specifici sui dispositivi non sono stati ancora divulgati. Il lancio è stato effettuato con un razzo Long March-7.

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? Domande chiave Come avverrà l'aggancio automatico tra il cargo e la stazione?. Cosa contengono esattamente i nuovi strumenti scientifici per la microgravità?. Perché la nuova tuta spaziale è fondamentale per gli astronauti?. Quali obiettivi spaziali vuole raggiungere la Cina con questa missione?.? In Breve Lancio avvenuto alle 08:14 da Wenchang nella provincia di Hainan.. Separazione capsula e apertura pannelli solari avvenute dopo dieci minuti.. Carico include propellente, strumenti scientifici e nuova tuta extraveicolare.. Missione rappresenta il 641° lancio della famiglia di razzi Long March.. Alle ore 08:14 di Pechino, il razzo vettore Long March-7 ha traghettato con successo il cargo Tianzhou-10 verso l’orbita terrestre bassa, partendo dal centro spaziale di Wenchang nella provincia di Hainan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Long March-7 verso l’orbita: Tianzhou-10 porta rifornimenti a Tiangong ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spazio, sfreccia il Long March-6: nuovi satelliti per l’internet globaleNelle prime ore di questo venerdì 10 aprile 2026, la provincia dello Shanxi ha ospitato un nuovo tassello dell’espansione tecnologica asiatica. Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando... Argomenti più discussi: Cina: navicella Tianzhou-10 trasferita al sito di lancio di Wenchang (2); Pechino sfida Washington per la corsa alla Luna; La Cina lancia Tianzhou-10: nuova missione cargo verso la stazione spaziale Tiangong.