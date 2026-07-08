Cosa si sa dell’indagine sullo spionaggio a favore della Russia

Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine sullo spionaggio a favore della Russia. Sono coinvolti anche altri militari, attualmente indagati. L'inchiesta riguarda la trasmissione di informazioni riservate, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui dati trafugati. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire l'entità del presunto spionaggio.

Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati e ci sono altri militari indagati, in una storia che comprende informazioni segrete passate su foglietti di carta Due ex agenti dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI, parte dei servizi segreti italiani) sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Sono indagati anche per accesso abusivo a sistemi informatici. La procura ritiene che un ex agente dei servizi segreti russi abbia ricevuto informazioni segrete in cambio di soldi. Si chiama Mikhail Astakhov e ufficialmente lavora come militare all’ambasciata russa in Italia: per questo gode dell’immunità diplomatica, una forma di tutela giuridica riconosciuta ai diplomatici stranieri in base ai quali non possono essere detenuti o processati dallo Stato in cui prestano servizio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ma lei lo sa cosa vuol dire avere lottato per quasi sei anni? Sei anni di indagini, per arrivare a questa conclusione. Quanto dolore c’è dietro, quanta sofferenza. I tecnici ingaggiati a mie spese, la marea di consulenze, con risultati che andavano tutti nella stess x.com

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