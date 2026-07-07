Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi due arresti a Roma | indagato ex agente dell' intelligence italiana
Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra gli arrestati c’è un ex agente dell’intelligence italiana, mentre l’altro è coinvolto nelle indagini. Le autorità hanno accertato che uno degli indagati forniva informazioni alla Russia in cambio di denaro. Le indagini sono in corso, e sono stati sequestrati dispositivi informatici e documenti.
Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell'Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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