Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi due arresti a Roma | indagato ex agente dell' intelligence italiana

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra gli arrestati c’è un ex agente dell’intelligence italiana, mentre l’altro è coinvolto nelle indagini. Le autorità hanno accertato che uno degli indagati forniva informazioni alla Russia in cambio di denaro. Le indagini sono in corso, e sono stati sequestrati dispositivi informatici e documenti.