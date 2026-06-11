I magistrati stanno analizzando i contatti di tre indagati riguardo alle autorizzazioni per il ponte sullo Stretto. L’indagine mira a verificare se altre persone siano coinvolte o abbiano contribuito alle procedure autorizzative. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle conversazioni. La ricerca prosegue per chiarire eventuali irregolarità nel procedimento.

I magistrati stanno esaminando i contatti dei tre indagati per capire se altre persone abbiano tentato di condizionare la Corte dei conti I magistrati della procura di Roma stanno analizzando i documenti e i dispositivi elettronici sequestrati ai tre indagati nell’inchiesta che ipotizza un tentativo di condizionare i controlli della Corte dei conti sul progetto del ponte sullo Stretto. Uno degli obiettivi è capire se possano essere stati coinvolti altri magistrati contabili, oltre all’allora presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele: in un’intercettazione Miele diceva infatti di poter contare sull’appoggio di altri due componenti della Corte. Gli investigatori vogliono verificare se le sue fossero solo millanterie oppure se davvero abbia influenzato altre persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa si sa dell’indagine sulle autorizzazioni al ponte sullo Stretto

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