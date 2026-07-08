Stranieri di diverse nazionalità si recano nelle boutique italiane di moda chiedendo conferma sull’autenticità del prodotto. La domanda “È vero Made in Italy?” viene rivolta frequentemente, sia da clienti inglesi, cinesi, russi che giapponesi. Le richieste riguardano principalmente abbigliamento, accessori e calzature, con l’obiettivo di verificare se i capi siano effettivamente realizzati in Italia e portino i marchi di qualità associati al paese.

Life&People.it « È vero Made in Italy? »: questa domanda si sente pronunciare spesso nelle boutique di moda italiane e a chiederlo può essere un inglese, un cinese, un russo o un giapponese. Cambia la nazionalità, ma non la curiosità: c’è chi scruta le cuciture di una giacca e chi entra chiedendo l’ultima collezione di un piccolo marchio scoperto online. Stanno tutti comprando moda italiana, ma non cercano la stessa Italia. E questo è il dato interessante: le più recenti analisi mostrano come il concetto di valore sia diverso da un mercato all’altro. Quello che rende desiderabile un prodotto negli Stati Uniti non coincide necessariamente con ciò che si aspettano i consumatori asiatici, e questo vale anche nel sempre più frammentato mercato del lusso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Cosa cercano gli stranieri quando acquistano Made in Italy?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thailand Travel Guide: Everything You Need to Know in 2026

Notizie e thread social correlati

Il boom delle case di lusso: prezzi in forte crescita. E gli stranieri acquistanoNel corso degli ultimi mesi, il mercato immobiliare di alta gamma in Puglia ha registrato un aumento significativo dei prezzi per le ville di lusso,...

Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyDomani, martedì 21 aprile, tra le 10 e le 11, si terrà un evento dedicato alle imprese siciliane che vogliono esplorare le potenzialità del commercio...

Temi più discussi: L'Umbria è la nuova Toscana dei ricchi stranieri. Le zone in cui fanno shopping immobiliare; A Terni dimezzato il numero di chi cerca lavoro, ma i dati dicono un’altra cosa; Dopo i saluti a Camara, Rimini cerca un centro straniero.

Il sogno di una casa a Bologna: cosa cercano gli stranieri? Il fascino di casolari, attici e palazzi storici (anche in provincia)Bologna, 28 gennaio 2026 – Bologna si conferma il motore delle province dell’Emilia-Romagna per quanto riguarda la richiesta di immobili da parte di cittadini internazionali: oltre il 30% delle ... ilrestodelcarlino.it

I borghi italiani conquistano i turisti stranieri: da dove arrivano e cosa cercanoIl fascino dei piccoli centri italiani non accenna a diminuire, anzi, si trasforma in una tendenza consolidata che vede i viaggiatori internazionali come protagonisti assoluti della stagione ... siviaggia.it