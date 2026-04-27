Nel corso degli ultimi mesi, il mercato immobiliare di alta gamma in Puglia ha registrato un aumento significativo dei prezzi per le ville di lusso, le residenze con vista mare, i trulli e le masserie ristrutturate. Crescono anche gli acquisti da parte di acquirenti stranieri, che mostrano un interesse crescente per queste tipologie di immobili. La domanda di immobili di pregio si conferma in forte espansione nella regione.

Ville di lusso, residenze vista mare, trulli, masserie restaurate: cresce il mercato delle abitazioni di pregio in Puglia. Aumentano domanda, offerta e soprattutto prezzi. Così che il tacco d'Italia negli anni quasi sfiora le cifre della Toscana. Una porzione di terra dove sempre più spesso acquistano gli stranieri case dal valore superiore a un milione di euro. Immobili come un investimento o come una residenza bucolica per qualche giorno di vacanza. Spesso si tratta di turisti alto-spendenti che hanno conosciuto questo territorio, se ne sono innamorati e hanno deciso di mettere radici, almeno in parte. O pensionati che arrivano dall'estero, sfruttando la flat tax, di recente estesa ai Comun inferiori ai 30mila abitanti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il boom delle case di lusso: prezzi in forte crescita. E gli stranieri acquistano

Notizie correlate

Case di lusso, la Tuscia conquista gli stranieri: boom di richieste tra Viterbo e lago di BolsenaLa provincia si conferma la più desiderata dopo Roma, con una crescita netta dell'interesse internazionale per ville e casolari ?L'interesse degli...

Case indipendenti: 21,1% delle vendite e boom stranieriLe case indipendenti hanno rappresentato il 21,1% delle compravendite nel primo semestre del 2025.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il boom immobiliare. La casa a Lucca ’vola’ compravendite in rialzo e trattative ultra-veloci; La riqualificazione energetica delle case vuote trascina il valore di mercato sino al 45%; Spagna: contro la carenze di case sul mercato, il governo vara un piano da 7 miliardi; Mercato immobiliare a Mantova: prezzi in crescita per le abitazioni (+3,5%) e boom del nuovo.

Turismo a Rimini, boom delle case in affitto: il 45% in più. Metà dei nostri ospiti è straniera, la nuova legge frena il mercatoRimini, 19 marzo 2026 – Questa casa... è un albergo. Lo dicono i dati Istat: nel 2025, tra i turisti arrivati nel Riminese, quasi uno su 10 ha scelto di soggiornare in case (soprattutto), camping, ... ilrestodelcarlino.it

Il boom delle case a uso turistico: Un danno al mercato tradizionaleQuarantamila (quasi) appartamenti ammobiliati ad uso turistico - più noti come Aaut - attivi a oggi in Liguria: 39,099 per la precisione di cui 7330 nella provincia della Spezia. E’ notizia recente ... lanazione.it

Boom degli istituti tecnici, gli studenti vengono assunti non appena diplomati. La preside: "Vengono a chiederci direttamente il curriculum" - facebook.com facebook