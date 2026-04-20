Made in italy e marketplace digitali | opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in Italy

Domani, martedì 21 aprile, tra le 10 e le 11, si terrà un evento dedicato alle imprese siciliane che vogliono esplorare le potenzialità del commercio digitale. Al centro della discussione ci saranno le opportunità offerte dai marketplace online, in particolare Amazon, per promuovere i prodotti italiani. L'iniziativa coincide con le celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy, puntando l’attenzione sulla promozione delle realtà produttive locali attraverso strumenti digitali.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11.30, si terrà il webinar “Made in Italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane – la vetrina Amazon Made in Italy”, promosso dal Punto Impresa Digitale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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