Un'auto ha sbattuto contro un muro a Mezzavia, nel comune di Cortona, nella notte tra il 7 e il 8 luglio. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

CORTONA (AREZZO) – Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 7 luglio 2026, a Mezzavia, nel comune di Cortona (Arezzo). Un’auto è finita contro un muro per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle ore 22, con l’immediato intervento del personale del 118 che, valutata la gravità della situazione, ha richiesto l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso 2. Ferito il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni, soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cortona: auto sbanda e finisce contro un muro, conducente in gravi condizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidenti: auto contro un muro nell'aretino, 51enne in gravi condizioniUn'auto è finita contro un muro nella tarda serata di martedì a Mezzavia, nel comune di Cortona.

Con la sua auto si schianta contro un camion, conducente in gravi condizioni. Atterra IcaroUn'auto si è scontrata con un camion questa mattina a Grottaccia, frazione di Cingoli.

Si parla di: Sbalzato per metri dopo l'impatto con un'auto; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro | si alza l’elisoccorso.

Cortona: auto sbanda e finisce contro un muro, conducente in gravi condizioniIncidente stradale nella tarda serata di ieri, 7 luglio 2026, a Mezzavia, nel comune di Cortona (Arezzo). Un'auto è finita contro un muro per cause ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattat ... firenzepost.it