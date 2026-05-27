Con la sua auto si schianta contro un camion conducente in gravi condizioni Atterra Icaro
Un'auto si è scontrata con un camion questa mattina a Grottaccia, frazione di Cingoli. L’incidente ha provocato ferite gravi al conducente dell’auto, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.
Scontro tra un’auto e un camion nella mattinata di oggi a Grottaccia, frazione di Cingoli. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
UBRIACO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION E LO TROVANO ADDORMENTATO IN AUTO | 26/01/2026
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