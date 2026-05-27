Con la sua auto si schianta contro un camion conducente in gravi condizioni Atterra Icaro

Da anconatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto si è scontrata con un camion questa mattina a Grottaccia, frazione di Cingoli. L’incidente ha provocato ferite gravi al conducente dell’auto, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scontro tra un’auto e un camion nella mattinata di oggi a Grottaccia, frazione di Cingoli. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UBRIACO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION E LO TROVANO ADDORMENTATO IN AUTO | 26/01/2026

Video UBRIACO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION E LO TROVANO ADDORMENTATO IN AUTO | 26/01/2026

Notizie e thread social correlati

Sbalzato dalla moto al crossodromo durante una gara, minorenne in gravi condizioni. Atterra IcaroDurante una competizione nel crossodromo di San Marcello, un minorenne ha perso il controllo della moto, cadendo al suolo.

ll camion si schianta contro la casa: strada chiusa e gravi disagi nel paese, “Non si può andare avanti così”Un camion ha causato danni a una abitazione dopo aver effettuato una manovra errata, provocando la chiusura della strada provinciale che attraversa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web