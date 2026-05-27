Con la sua auto si schianta contro un camion conducente in gravi condizioni Atterra Icaro

Notizia in breve

Un'auto si è scontrata con un camion questa mattina a Grottaccia, frazione di Cingoli. L’incidente ha provocato ferite gravi al conducente dell’auto, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.