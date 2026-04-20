Gli inquirenti della Procura di Roma hanno concluso che l’esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 vicino all’abitazione di un giornalista non si trattava di un semplice avvertimento, ma di un tentativo di omicidio. Secondo le indagini, dietro l’attentato potrebbe esserci un deputato, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli o nomi. La vicenda ha portato all’apertura di un fascicolo senza ipotesi di reato ancora formalizzate.

Non era un avvertimento. Era un tentativo di omicidio. È questa la conclusione a cui sono arrivati gli investigatori della Procura di Roma nel corso dell’indagine sulla bomba piazzata nei pressi dell’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai Tre, il 16 ottobre 2025. E questa sera il programma stesso svelerà, attraverso una nuova inchiesta firmata da Daniele Autieri, i dettagli più inquietanti emersi finora: dietro l’attentato ci sarebbe un politico della provincia di Caserta, collegato alla camorra. “Hai visto che Report non ha più fatto un ca**o?”. Partiamo da un’intercettazione. È il 30 ottobre 2025, pochi giorni dopo l’esplosione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato a Ranucci, ci sarebbe un deputato dietro la bomba: scoop clamoroso di Report

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