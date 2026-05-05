Il ministro della Giustizia ha deciso di ritirare la querela nei confronti di Sigfrido Ranucci, che si è scusato pubblicamente per aver sollevato dubbi sulla visita uruguaiana del ministro. La vicenda ha coinvolto anche il metodo adottato dalla trasmissione Report, che ha suscitato reazioni e discussioni. La questione resta aperta, con il giornalista che ha annunciato di aver fatto un passo indietro, mentre il procedimento legale viene archiviato.

«Mi copro il capo di cenere». Sigfrido Ranucci si scusa e fa finalmente un passo indietro sulla presunta visita uruguaiana del ministro della Giustizia. E Carlo Nordio, a sorpresa, sceglie di non affondare il colpo ma di perdonarlo. La querela viene ritirata e la tensione si abbassa, ma la partita non è chiusa. Restano sul tavolo gli interrogativi, tutt’altro che marginali, sul metodo Report. Il mea culpa in diretta. Domenica sera, davanti a quasi due milioni di telespettatori, il 10,3% di share, Ranucci prova a rimettere ordine: «Sicuramente sono caduto in un eccesso. tuttavia non ho dato una notizia non verificata ma ho detto “stiamo verificando una notizia”».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nordio perdona Ranucci e ritira la querela, ma il metodo Report non si dimentica

Notizie correlate

Leggi anche: Nordio non perdona Ranucci e lo querela per la fake news sulla visita alla Minetti. La Rai non lo difenderà

Ranucci si scusa con Nordio a Report: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer; Nordio perdona Ranucci dopo le scuse relative al caso della fake news sulla visita nel ranch in Uruguay; Minetti, Nordio perdona Ranucci: Aspetto le scuse di Berlinguer; Nordio ‘perdona’ Ranucci? Bartolozzi reagisce alla macchina del fango di Report.

Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca BerlinguerDopo le frasi sulle presunte visite del ministro in Uruguay nel ranch di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, pronunciate a È sempre Cartabianca, il Guardasigilli era pronto a querelare il giornalista ... editorialedomani.it

Minetti, Nordio perdona Ranucci: «Aspetto le scuse di Berlinguer»Si è pubblicamente scusato, anzi «cosparso il capo di cenere». Per questo Sigfrido Ranucci non sarà querelato, né citato in sede civile, per la diffusione di ... ilgazzettino.it

Nordio “perdona” Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer. Dopo le frasi sulle presunte visite del ministro in Uruguay nel ranch di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, pronunciate a "È sempre Cartabianca", il Guardasigilli e - facebook.com facebook

Che delusione #Nordio perdona #Ranucci dopo le scuse pubbliche. x.com