Un uomo è stato vittima di un attentato, e un suo amico, conduttore di un programma televisivo, ha dichiarato di essere rimasto scioccato. Contestualmente, un altro uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver pianificato una strage. L’indagato ha dichiarato di voler parlare solo quando sarà fuori dal carcere. La notizia ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attentato né sui motivi dietro l’indagine.

La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola per l’attentato subito da Sigfrido Ranucci ha colpito molti. L’iniziativa della procura di Roma è stata inaspettata e ribalta tutte le ipotesi che finora erano state avanzate sulla matrice dell’ordigno piazzato davanti a casa del conduttore, che fortunatamente non ha fatto vittime. Con Lavitola sono indagati anche Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Luca Amato, Marika De Filippis e Clesio Tavares Gomes. A tutti loro vengono contestati a vario titolo i reati di tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l'aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, a Lavitola contestato il reato di strage. Lui: "Se Dio vuole parlerò quando esco dal carcere". Il conduttore di Report: "Sono stordito, è un amico"

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Attentato Ranucci, Lavitola indagato come presunto mandante. Contestato anche il reato di strage

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A Lavitola contestato il reato di strage e associazione mafiosa. Ranucci: “Sono stordito, è un amico”Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver pianificato un attentato e di associazione mafiosa.

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Attentato a Sigfrido Ranucci, parla il giornalista: Stordito su Lavitola, non ci avrebbe fatto del male ift.tt/QywESbG x.com

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Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: contestato il reato di strage e associazione mafiosa. Ranucci: Sono stordito, è un amicoSono in tutto 6, oltre all’imprenditore, gli indagati a vario titolo per l’ordigno esploso davanti a casa del conduttore di Report. L'imprenditore: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere ... msn.com

Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola il reato di strage(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Procura di Roma contesta, tra gli altri, anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Valter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci a ... msn.com