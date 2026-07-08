Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, ha dichiarato che Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, rimane parte lesa in un procedimento in corso. Secondo Corsini, con il metodo utilizzato dal programma di inchiesta, Ranucci sarebbe già stato arrestato. Ranucci dovrà comunque chiarire la propria posizione nel procedimento legale in atto.

Sigfrido Ranucci “per il momento resta parte lesa in questa vicenda”. A parlare è Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti della Rai che ha la responsabilità anche su Report. Corsini è stato intercettato davanti a Montecitorio dai cronisti parlamentari di Repubblica e Corriere. “Aspettiamo la magistratura – dice Corsini al Corriere.it -, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa. La bomba era per lui, vera o farlocca che fosse”. Insomma, il senso del ragionamento del dirigente di viale Mazzini parte dal fatto di essere “garantista”. “Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corsini (Approfondimenti Rai): “Ranucci è parte lesa ma dovrà chiarire. Col metodo Report sarebbe già al gabbio”

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Corsini: Ranucci Non so se la bomba era farlocca. Report va avanti, anche senza di lui

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