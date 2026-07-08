Corriere dello Sport – Per la Fiorentina sogno Lang Koleosho nessuna asta

La Fiorentina ha offerto un contratto a Lang, sogno di mercato. Koleosho non è stato inserito in nessuna asta e resta in lista di partenza. La società ha deciso di non aprire una gara per il giocatore, mantenendo l’interesse su altri profili. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo a eventuali trattative o alternative. La situazione resta sotto controllo, senza ulteriori sviluppi pubblicati al momento.

2026-07-08 10:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Prima c’era da convincere Koleosho che qualche dubbio l’aveva, adesso si deve convincere il Burnley: la proposta da dieci milioni fatta dalla Fiorentina aveva incontrato i favori del club inglese retrocesso in Championship al termine dell’ultima Premier, almeno fino a quando il Paris Fc – dove Koleosho ha giocato da gennaio a maggio – ha alzato la posta e adesso sembra garantire un’offerta migliore di quella viola. A proposito: nessun rilancio arriverà da Firenze, al massimo l’aggiunta di qualche bonus che ormai è compagnia inderogabile per il buon esito delle trattative, da quella più alta ad una minore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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