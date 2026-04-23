Due calciatori che erano stati trasferiti all’estero stanno per tornare nella loro squadra di origine. Dopo un inizio promettente, entrambi hanno avuto un calo di rendimento e ora si pensa che possano rientrare al club di provenienza alla fine della stagione. La notizia è stata riportata da un giornale sportivo, che segnala come i due siano stati in passato protagonisti di trattative di mercato e ora potrebbero fare ritorno in Italia.

2026-04-23 08:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Inizio show, poi un calo e ora il sospetto fondato che entrambi torneranno a Napoli a fine stagione. Lorenzo Lucca e Noa Lang potrebbero rivedersi molto presto. Erano stati ceduti in prestito con diritto di riscatto a gennaio, ma per i due il futuro sembra già segnato. Eppure, le avventure con Nottingham Forest e Galatasaray, erano partite nel migliore dei modi. Un ottimo inizio e poi una lenta flessione. Lucca e Lang pronti a tornare. L’ex attaccante dell’Udinese aveva segnato il 6 febbraio all’esordio contro il Leeds, unica vera gioia di un’esperienza già ai titoli di coda.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, in due tornano a casa: Lucca e Lang non conquistano l’estero

Calciomercato Napoli, il punto sulle entrate e sulle uscite: da Lucca e Lang a Giovane e Maldini

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