Due calciatori del Napoli, Lorenzo Lucca e Noa Lang, sono in procinto di tornare in gruppo dopo periodi di assenza. La notizia è stata annunciata dal quotidiano sportivo, che si riferisce a un ritorno previsto. La loro situazione aveva generato entusiasmo all’inizio, ma successivamente sono sorti alcuni dubbi sul loro futuro. La decisione ufficiale riguarderà probabilmente le prossime giornate di allenamento.

"> Dall’entusiasmo iniziale ai dubbi sul futuro: la parabola di Lorenzo Lucca e Noa Lang sembra già scritta. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i due calciatori, ceduti in prestito a gennaio con diritto di riscatto, sono destinati con ogni probabilità a fare ritorno a Napoli al termine della stagione. Un epilogo che prende forma dopo un avvio promettente e un progressivo calo nelle rispettive esperienze con Nottingham Forest e Galatasaray. L’impatto, infatti, era stato incoraggiante. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Lucca aveva trovato il gol all’esordio in Premier League contro il Leeds il 6 febbraio, lasciando intravedere segnali positivi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli, ritorno annunciato: Lucca e Lang verso il rientro”

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