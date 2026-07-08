Coppia salvata dopo sei giorni sulle Dolomiti | quanto si può sopravvivere bevendo solo acqua

Una coppia è stata trovata viva dopo essere rimasta bloccata sulle Dolomiti per sei giorni, sopravvivendo esclusivamente con l'acqua. Durante il periodo di isolamento, hanno consumato solo liquidi, senza cibo. La sopravvivenza in questi casi dipende da vari fattori, tra cui la resistenza fisica e le condizioni climatiche. Non sono stati forniti dettagli sul loro stato di salute al momento del ritrovamento.

Ritrovata dopo sei giorni sulle Dolomiti, una coppia è sopravvissuta solo con l'acqua. Ma come reagisce il corpo al digiuno prolungato? Molto dipende dalla costituzione e dalle condizioni ambientali. Qualcuno ha resistito più di un anno (ma sotto costante controllo medico). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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