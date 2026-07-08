Una coppia di escursionisti marchigiani, marito e moglie di 41 e 38 anni, è stata ritrovata viva dopo aver trascorso cinque giorni all’aperto sulle Dolomiti senza cibo. I due hanno riferito di aver mangiato erbe durante il periodo di degenza. Sono stati individuati da un team di soccorso e trasportati in sicurezza. Non risultano feriti gravi. La ricerca era partita dopo la loro scomparsa durante un'escursione.

Una coppia di escursionisti marchigiani – marito e moglie, 41 anni lui, 38 lei – è stata ritrovata viva dopo cinque giorni trascorsi all’addiaccio sulle Dolomiti senza cibo. Il Soccorso alpino del Veneto li ha recuperati a una quota di 1.700 metri lungo un sentiero dismesso con molti tratti pericolosi e praticamente abbandonato, vicino ai ruderi del rifugio Casera Col Cadorin. Si erano ritrovati lì e, per evitare di mettersi in pericolo, avevano deciso di aspettare i soccorsi. Lo scorso 2 luglio Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, originari di Osimo, in provincia di Ancona, erano partiti dal rifugio Pordenone, in val Cimoliana, sulle Dolomiti friulane, ed erano diretti al rifugio Padova, sul versante veneto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Coppia di escursionisti ritrovata viva dopo 5 giorni all’addiaccio sulle Dolomiti senza cibo: “Abbiamo mangiato erbe”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sei giorni senza cibo, bevendo un torrente: così si sono salvati i due escursionisti, marito e moglie, sulle DolomitiDue escursionisti, un uomo e una donna, sono rimasti sei giorni nelle Dolomiti Friulane dopo aver deciso di fermarsi quando il percorso è diventato...

Coppia di escursionisti ritrovata dopo 5 giorni: erano dispersi tra Veneto e FriuliDue escursionisti sono stati trovati dopo cinque giorni di ricerca tra Veneto e Friuli, all’alba di oggi.

Temi più discussi: Ritrovati in buone condizioni i due escursionisti dispersi fra Veneto e Friuli; Ritrovata la coppia di Osimo; Ritrovati vivi Davide e Chiara, gli escursionisti dispersi da 5 giorni sulle Dolomiti; Marito e moglie di Ancona dispersi in montagna tra Veneto e Friuli, ore di apprensione per la coppia di escursionisti. L'ultimo contatto...

UPDATE [07.07-10:30] Veneto - Friuli Venezia Giulia - Sono stati ritrovati in buone condizioni da un elicottero di soccorso intorno alle 05:30 del 07.07.2026 i 2 escursionisti di cui non si avevano notizie dalle 22:30 del 01.07.2026. La loro intenzione era di par x.com

Coppia di escursionisti ritrovata viva dopo 5 giorni all’addiaccio sulle Dolomiti senza cibo: Abbiamo mangiato erbeUna coppia di escursionisti marchigiani – marito e moglie, 41 anni lui, 38 lei – è stata ritrovata viva dopo cinque giorni trascorsi all’addiaccio sulle Dolomiti senza cibo. Il Soccorso alpino del Ven ... tpi.it

Montagna, ritrovata la coppia di escursionisti marchigiani. Erano dispersi da giorni, come stannoSono stati ritrovati stamane all’alba i due escursionisti di Osimo (Ancona) di cui non si sapeva più nulla da giovedì scorso ma le cui ricerche erano scattate solo ieri, quando non si sono presentati ... affaritaliani.it

Anyone go through the painstaking trial and error of weeding out the useless mosquito/no see um head/body nets? reddit