Due escursionisti sono stati trovati dopo cinque giorni di ricerca tra Veneto e Friuli, all’alba di oggi. Sono stati individuati negli Spalti di Toro, dove erano rimasti isolati a causa di un sentiero franato. Hanno resistito grazie all’acqua di un torrente e sono stati recuperati in buone condizioni di salute. Le squadre di soccorso hanno lavorato per giorni prima di rintracciarli.

Soccorsi all’alba tra gli Spalti di Toro. I due erano rimasti isolati a causa di un sentiero franato e hanno resistito grazie all’acqua di un torrente Sono stati ritrovati in buone condizioni, seppur provati da diversi giorni trascorsi all’addiaccio, la coppia di escursionistidi Osimo, una donna di 38 anni e un uomo di 42, dei quali non si avevano più notizie dalla scorsa settimana durante un’escursione sugli Spalti di Toro, tra Cimolais e Domegge di Cadore. Il lieto fine è arrivato al termine di una complessa operazione di ricerca che ha coinvolto decine di soccorritori tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. L’allarme era scattato ieri quando la coppia non si era presentata al lavoro e familiari e amici, preoccupati per l’assenza di contatti telefonici, avevano chiesto l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Coppia di escursionisti ritrovata dopo 5 giorni: erano dispersi tra Veneto e Friuli

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