Durante la gara di Skeet individuale della Coppa del Mondo ISSF a Lonato, disputata al Concaverde Shooting Complex, un atleta italiano ha vinto la medaglia d’oro, mentre un altro si è aggiudicato il bronzo. La competizione si è conclusa con i risultati ufficiali, confermando le posizioni dei due atleti sul podio. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi tiratori da vari paesi.

La gara di Skeet individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato, ospitata dalle pedane del Concaverde Shooting Complex, si è conclusa con un oro e un bronzo per l’Italia. Al femminile Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI), qualificatasi con il dorsale numero 4 grazie al punteggio di 120125+8, in finale è incappata in un singolo zero, siglando anche il nuovo record del mondo in finale. Tuttavia, pur essendo stata quasi perfetta, per mettersi al collo l’oro è dovuta passare attraverso le force caudine dello shoot-off contro la Victoria Laon, anche lei arrivata al totale di 3536. La toscana non si è persa d’animo e ha regolato l’avversaria con un rapito +3 a +2. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo Skeet: a Lonato Bongini è d’oro, bronzo Pittini

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