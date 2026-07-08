Durante controlli mirati contro reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni e Monteforte Irpino, in collaborazione con altri militari, hanno ispezionato diverse aree. Sono state denunciate due persone e sequestrati materiali sospetti. Le verifiche hanno riguardato attività di gestione dei rifiuti e rispetto delle norme ambientali. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli imprenditori o sui dettagli specifici delle violazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati accertamenti, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni e Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, eseguivano una serie di controlli che portavano al deferimento in stato di libertà di due imprenditori. Nel territorio di Lioni, i militari verificavano che un 60enne del posto, in qualità di amministratore unico di una società operante nel settore estrattivo, realizzava un piazzale industriale di circa 5.000 metri quadrati all’esterno dell’area di cava e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, in assenza del prescritto permesso di costruire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli sull’ambiente, scattano due denunce e un sequestro

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