Contributo affitto in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro Ma le famiglie aspettano gli arretrati

Tra pochi giorni sarà pubblicato sul sito del Comune un nuovo bando pubblico destinato alle famiglie con redditi molto bassi che incontrano difficoltà nel pagare l’affitto. Il contributo affitto per quest’anno supera i cinque milioni di euro. Nel frattempo, molte famiglie attendono ancora di ricevere arretrati relativi ai contributi già richiesti.

Questione di giorni e verrà pubblicato sul sito del Comune un nuovo bando pubblico dedicato alle famiglie con reddito molto basso che fanno fatica a pagare l'affitto. La scorsa settimana la giunta capitolina ha approvato una delibera presentata dall'assessore Tobia Zevi e gli uffici stanno.🔗 Leggi su Romatoday.it

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