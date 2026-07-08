Il Comune di Firenze ha pubblicato la graduatoria definitiva del Bando 2025 per il contributo affitto. Sono più di 2300 le persone che, avendo presentato domanda, riceveranno il contributo. La lista comprende tutte le richieste che rispettano i requisiti e sono state ammesse. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dall'amministrazione comunale.

FIRENZE – Pubblicata la graduatoria definitiva del Bando 2025 del contributo affitto del Comune di Firenze. Tutti gli aventi diritto che hanno fatto domanda fa sapere Palazzo Vecchio, oltre 2300, riceveranno il contributo. Lo stanziamento complessivo da parte dell’amministrazione per la misura è di circa 4 milioni di euro: per ricevere il contributo affitto è necessario anche essere in regola con il pagamento del canone di locazione 2025. “Confermiamo una misura importante di sostegno all’abitare – spiega in una nota l’assessore alla casa Nicola Paulesu -. Si tratta di un tassello centrale del complesso di azioni che mettiamo in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato e si va ad aggiungere al lavoro che stiamo facendosu tutti i fronti aperti legati al tema abitativo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Contributo affitti Firenze: più di 2300 gli ammessi al bando 2025 del Comune

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