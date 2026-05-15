Sanità arriva il piano estivo Cgil | Taglio di posti letto e servizi Per l' Ausl | Nessun blocco del turnover ma una rimodulazione

L'Ausl Romagna ha comunicato alle organizzazioni sindacali il piano estivo relativo ai servizi sanitari, in linea con il Piano triennale del fabbisogno di personale. Il documento prevede interventi volti a mantenere i livelli assistenziali durante i mesi più caldi, con alcune modifiche alla distribuzione dei posti letto e dei servizi. La Cgil ha espresso preoccupazione per possibili riduzioni e tagli, mentre l'Ausl ha precisato che non ci saranno blocchi nel turnover, ma una rimodulazione delle risorse disponibili.

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“L'Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo, facendo seguito al Piano triennale del fabbisogno di personale. Il ‘Piano estate’, a fronte del necessario potenziamento dei servizi sanitari presenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità, scontro sul piano estivo. La Cgil: "Tagli drastici". Ausl replica: "Nessun blocco, è solo una rimodulazione"L’Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo,... @ZanAlessandro Sentire lei parlare di sanità andando contro il governo fa vomitare #4disera x.com Piano estate Ausl Romagna, sindacati contro i tagli: Servizi ridotti e organici insufficientiLa FP CGIL Romagna lancia l’allarme sulla situazione della sanità in AUSL Romagna, denunciando gli effetti del blocco del turnover e del cosiddetto Piano Estate, che secondo il sindacato porteranno ... altarimini.it Sanità Romagna: Scatta il blocco del turnover. Tagli a posti Letto e servizi per l’estate 2026La denuncia di FP CGIL Romagna: il blocco del turnover e il nuovo piano sanità estate porteranno a una riduzione di posti letto negli ospedali romagnoli. livingcesenatico.it Le aziende di dispositivi medici stanno silenziosamente sfruttando il punto cieco normativo dell'IA - e ci stiamo dirigendo verso un'ondata di richiami a causa di questo? reddit