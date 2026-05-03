Sanità Puglia | buco di 78 milioni alla Asl di Foggia e conti in rosso

Nelle ultime settimane si è appurato che la Asl di Foggia ha un debito di circa 78 milioni di euro, evidenziando un bilancio in perdita. Al contrario, le ASL di Bari e Bat hanno registrato risultati positivi, mantenendo i loro conti in ordine. Questa differenza nei risultati finanziari si riflette anche sui livelli di spesa e gestione delle risorse sanitarie nelle diverse aree della regione.

? Cosa scoprirai Come influirà il buco di Foggia sulle tasse dei cittadini pugliesi?. Perché i bilanci di Bari e Bat sono invece in attivo?. Chi deciderà la nomina dei nuovi direttori per salvare le ASL?. Quali farmaci costeranno di più alle strutture in deficit?.? In Breve Disavanzi di 9 milioni per l'Irccs di Castellana e l'Oncologico di Bari.. Aumento costi farmaci e personale causa deficit nelle province pugliesi.. Verifiche con i Ministeri previste entro la scadenza del 31 maggio.. Nomina nuovi direttori sanitari prevista entro la fine del mese di maggio.. I bilanci sanitari della Puglia rivelano buchi di spesa enormi, con la Asl di Foggia che registra un deficit di 78 milioni di euro dopo l’analisi dei conti gestionali dell’ultimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Puglia: buco di 78 milioni alla Asl di Foggia e conti in rosso Notizie correlate Leggi anche: Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L’Asl Foggia la peggiore di tutte Puglia, clamoroso: nei conti della sanità buco da 460 milioniUn buco potenziale da 460 milioni di euro nei conti della sanità pugliese agita il primo vero Consiglio regionale dell’era Antonio Decaro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Sanità Puglia, Lobuono: Bene il commissariamento, ora la verità sul buco da 369 milioni; Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio; Buco della sanità, la manovra di Decaro: Aumento Irpef e tagli ai costi della politica, ma tuteleremo le famiglie fragili. Sanità in Puglia, la strategia di Decaro: più Irpef ma con tutele sociali.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioniI dati giungono alla chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 di Asl, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Nei prossimi giorni la Regione deciderà come rientrar ... baritoday.it Sanità Puglia, capigruppo maggioranza: “Crisi nazionale, basta scaricabarile” Minerva, Fischetti, La Ghezza e Passero: “I numeri smentiscono la narrazione. Risorse insufficienti, pagheranno i cittadini” - facebook.com facebook