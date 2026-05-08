Manutenzione Auser Bientina Lavori del Consorzio Bonifica

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha destinato 12 milioni di euro per lavori di manutenzione ordinaria. Di questa cifra, 1,6 milioni sono stati assegnati all’area del padule di Bientina. I lavori sono stati affidati al Consorzio di Bonifica e riguardano interventi di manutenzione nell’area umida. La somma è stata stanziata per migliorare la gestione delle risorse idriche e la tutela ambientale del territorio.

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BIENTINA Dei 12 milioni di euro per la manutenzione ordinaria stanziati dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, 1,6 milioni sono destinati all’area del padule di Bientina. "Nell’area Auser Bientina – si legge in una nota del Consorzio – si parla di interventi per oltre 1,6 milioni di euro destinati al piano di manutenzione ordinaria. Alle cooperative agroforestali va il 22% dei lavori, poi a imprenditori agricoli il 45% delle somme a disposizione e un altro 5% circa alle cooperative sociali. Il 27,5% delle somme, per un totale pari a quasi 450mila euro, va in gara d’appalto a imprese private". Il presidente del Consorzio, Dino Sodini, parla di "programmazione che garantisce efficienza, tutela ambientale e presenza capillare sul territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione Auser Bientina. Lavori del Consorzio Bonifica Notizie correlate Manutenzione al Condotto. Parla il Consorzio di bonifica: "Lavori rallentati dal maltempo""Il Consorzio aveva già richiesto due volte al Genio Civile la chiusura del Condotto per procedere ai lavori, ma le precipitazioni intense hanno... Manutenzione e rilancio del Lago Trasimeno, ipotesi di un consorzio di bonifica per garantire risorse. "Indicazione dall’autorità dell’Appennino centrale"Anche l'area del Trasimeno avrà un consorzio di bonifica con relativa tassazione per garantire manutenzioni ordinarie e straordinarie e il... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Manutenzione Auser Bientina. Lavori del Consorzio Bonifica; Corsi d’acqua. Lavori di manutenzione per dodici milioni di euro nel nord della Toscana. Manutenzione Auser Bientina. Lavori del Consorzio BonificaBIENTINA Dei 12 milioni di euro per la manutenzione ordinaria stanziati dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, 1,6 milioni sono ... lanazione.it Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di FungaiaBientina, 27 giugno 2025 - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. I lavori, pianificati dal gestore ... lanazione.it